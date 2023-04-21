Канада надасть Україні снайперські гвинтівки та боєприпаси

Міністр оборони Канади Аніта Ананд під час засідання союзників України у форматі "Рамштайн" у Німеччині оголосила про надання Україні нового пакету допомоги на суму близько $29 млн.

Пакет допомоги від Канади включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Київ отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works. Крім того, Оттава передасть 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", –зазначила Ананд.

ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за поточну добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи сил оборони України протягом доби відбили близько 30 атак противника на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Україна отримає обладнання, яке забезпечить перевагу на полі бою

Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками 11-ої зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" запевнив, що у наступні місяці продовжиться збільшення військової потужності України.

"Наші колективні зусилля кардинально змінили ситуацію на полі битви. Контактна група надала більше ніж 232 танки, понад 1000 бронемашин та іншу техніку для механізованих бригад. У наступні місяці ми продовжимо збільшувати військову потужність України, а також ми будемо готувати подальші тренінги для українських військових. Я впевнений, що обладнання, яке у наступному місяці надійде до України, надасть ЗСУ перевагу на полі бою. Зараз ми говоримо про координацію роботи понад 50 країн, які об'єднані заради України. Також ми розуміємо, які мають бути процеси для безперебійної логістики та обслуговування техніки, що надходить з різних країн. Також ми говорили, яким чином можна посилити наші промислові ініціативи. Багато учасників нинішньої зустрічі підтримали пропозицію надання амуніції до ППО та іншого важкого озброєння. Сьогодні ми почули з ЄС пропозиції пришвидшити виробництво та постачання амуніції для України", - зазначив Остін.

Український аграрний стартап створив безпілотний комплекс для розмінування полів

Український стартап еfarm.pro, який розробляє універсальні агронавігатори та контролери, створив безпілотний комплекс для розмінування полів. Він складається з дрона, робота-розміновувача, автопілота та причіпної системи на трактор, що здатна витримати вибух. Система працює автономно, за потреби дозволяє керувати транспортним засобом з безпечної відстані, щоб мінімізувати будь-який ризик для життя.

Комплекс для розмінування передбачає три рівні обстеження територій і знешкодження небезпечних предметів: спершу поле сканує безпілотник, оснащений відповідними сенсорами та функцією передавання точних координат місцезнаходження вибухових пристроїв з геоприв’язкою. Він виявляє вибухівку на глибині до 1 м. Її знешкоджує робот-розміновувач та сертифіковані сапери. Далі – на поле виїздить дистанційно-керований трактор з причіпною системою захисту, вона проходить верхній шар ґрунту, що дає гарантію безпечної роботи.

У Польщі створять центр з обслуговування Leopard 2 для України

Під час засідання союзників України у форматі "Рамштайн" було вирішено створити у Польщі центр технічного обслуговування танків Leopard 2, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у twitter.

"Відбулося засідання "танкової коаліції". Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування і сервісу для українських основних бойових танків Leopard 2", – написав Резніков.





