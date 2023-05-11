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Переможні новини 442 дня війни: ЗСУ ліквідували 5 артпідрозділів ворога, а Велика Британія передасть ракети, які можуть долетіти до Кримського мосту

Зіновія Воронович
11 травня, 2023 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ за добу ліквідували 5 артилерійських підрозділів та 8 командних пунктів ворога, а Велика Британія передасть ракети, які можуть уразити Кримський міст

Британія передасть Україні ракети великої дальності

Велика Британія підтвердила передачу Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow. Вони нададуть ЗСУ новий ударний потенціал напередодні контрнаступу, повідомляє BBC.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих, припустив, що першою ціллю для Storm Shadow може бути, наприклад, Кримський міст. 

"Пам'ятаючи, що ця ракета може долати ворожу ППО, то шансів у Керченського моста не дуже багато, як і в інших об'єктів окупантів, які вони використовують для агресії проти України", – сказав Рябих

Попри війну НБУ суттєво поліпшив економічний прогноз на 2023

Національний банк України в межах щоквартального прогнозного циклу опублікував новий макроекономічний прогноз. Як і передбачалося раніше, центральний банк суттєво покращив прогноз щодо економічного зростання вже в цьому році з 0.3% до 2%. Про це повідомляє  професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин. 

Головними факторами такого перегляду були визначені стійкість енергосистеми та значні фіскальні стимули для економіки (завдяки зростанню обсягів очікуваної міжнародної допомоги). Водночас було переглянуто прогноз щодо зростання інфляції у 2023 р. з майже 18.7% до 14.8% в річному вимірі. Подібна динаміка створює необхідні умови для пом’якшення монетарної політики вже в короткостроковій перспективі. Цикл пом’якшення монетарної політики може розпочатися на пів року швидше ніж це прогнозувалося раніше.

ЗСУ за добу ліквідували 5 артилерійських підрозділів ворога

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. 

Крім того, протягом цієї доби, наші захисники знищили 7 ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,  засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.

ЗСУ

ЗСУ отримали бронемашини Cobra II від Туреччини

Українська армія отримала від Туреччини бронемашини Cobra II компанії Otokar. Про це повідомляє видання Мілітарний з посиланням на кадри із пересуванням цієї бронетехніки, які оприлюднили в соцмережах.

За даними видання, наразі публічної інформації про те, що Міноборони України замовило турецьку військову техніку, немає. Відомо лише про турецький броньований автомобіль Kirpi, який вже стоїть на озброєнні української армії.

На оприлюдненому відео видно, як ґрунтовою дорогою їдуть три бронемашини Cobra II, на двох з яких – український прапор. 

У ЄС знайшли спосіб законно скерувати заморожені росактиви на відбудову України

Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України. Про це повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

За словами Віганда, станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.

"Та ми винесли пропозицію криміналізувати порушення обмежувальних заходів ЄС, і відповідні обговорення із іншими інституціями ЄС уже досягли значного прогресу. Це дозволить у випадку ухиляння від санкцій конфіскувати ці активи, що дозволить це зробити у відповідності до закону, у цьому випадку – кримінального права", – пояснив представник Єврокомісії.

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