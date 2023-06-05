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Огляд

Переможні новини 467 дня війни: ЗСУ контрнаступає на деяких напрямках, а секретний проєкт ГУР завдав РФ понад $700 мільйонів збитків

Катерина Бенюк
5 червня, 2023 понедiлок
19:00
Перемога України переможні новини

Російська армія морально виснажена постійним очікуванням контрнаступу ЗСУ, а тим часом таємний проєкт ГУР "Black Box" вже діє та завдає колосальні збитки Росії

Армія РФ морально виснажена очікуванням українського контрнаступу

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що є ознаки того, що окупанти морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу і панікують. Про це вона повідомила в етері телемарафону.

"Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму. Ми постійно спостерігаємо їхні маневри — росіяни нервуються й не залишаються стало в одному конкретному місці, а також постійно укріплюють оборонні споруди, в деяких випадках вдаються до дезертирства. Це все говорить про їхню морально-психологічну розхитаність", - підкреслила вона.

ППО у травні знищила над Києвом 254 повітряні цілі

Такі дані оприлюднила Київська міська військова адміністрація.

"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БПЛА стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав", – ідеться в повідомленні.

Фото: КМВА


ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках

Українські військові переходять до контрнаступальних дій на деяких напрямках фронту. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.
На півдні - ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення", - коментує вона.

"Black Box" вже завдав ворогові збитків на понад $700 мільйонів

Про це повідомляють у ГУР.

"Black Box", спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.

Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів. Результати роботи "Black Box" можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.

Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.

Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.

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Бахмут
ракетний удар
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