Переможні новини 489 дня війни: ЗСУ прорвали оборону у Бахмутському районі, ворог звозить поранених у дитсадки та школи

Нідерланди замовили у Rheinmetall 14 танків Leopard 2 для України

Німецький концерн Rheinmetall передасть для ЗСУ 14 танків Leopard 2, які замовили Нідерланди. Перший прибуде в Україну в січні 2024 року. Це танки, які концерн раніше отримав від інших держав, повідомляє Tagesschau.

"Компанія Rheinmetall оголосила, що замовлення становить тризначне число мільйонів євро", – йдеться у повідомленні.

Також було досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом Німеччини.

Перший із 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта машин – протягом 2024 року.

ЗСУ пробили оборону ворога в районі Курдюмівки на Донеччині

Перший механізований батальйон 28-ї ОМБр розгромив батальйон ворога в районі села Курдюмівка на Донеччині та пробив оборону, яку ворог готував місяцями.

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений – до 35 ліквідованих, 40 втекло, декілька окупантів здалися в полон, – повідомляють на сторінці 28-ї ОМБР ім. Лицарів Зимового походу. – Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це – результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження".

При цьому бійці бригади просять не сприймати контрнаступ як кіно.

"Пам’ятайте, контрнаступ – це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте і наближайте перемогу разом з нами! Будь ласка. Поділіться цим відео, адже ваша підтримка дуже важлива для кожного, хто робить справжні дива на полі бою. На початку війни ми згуртувались, щоб вистояти, тепер ми маємо згуртуватись, щоб перемогти!", – закликали у бригаді.

ВАКС дозволив конфіскувати продукцію російського виробника літаків "Іл"

Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи Публічного акціонерного товариства "Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина" (виробник літаків "Іл"), які перебувають на території України.

"ВАКС застосував санкцію у вигляді стягнення активів з Публічного акціонерного товариства "Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина", зокрема, мова йде про продукцію, передану останнім Державному підприємству "АНТОНОВ" в рамках участі в програмі ресурсних випробувань типової конструкції пасажирського літака АН-140-100 за договором 2010 року вартістю 4 022 614,46 долара США", – повідомляє пресслужба ВАКС.

Поранених окупантів звозять у садки і школи

Українська армія просувається на Бахмутському напрямку, а ворог щоденно зазнає значних втрат, відтак під шпиталі переобладнують школи і садочки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"До будівлі дитячого садочку, переобладнаного під польовий шпиталь загарбників, що знаходиться в Новомихайлівці Херсонської області, було доставлено близько 50 поранених окупантів. Також, противник продовжує переобладнувати цивільні заклади освіти на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зокрема, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області, окупанти перетворили на ще один військовий шпиталь. Поранених загарбників підвозять постійно

За останню добу підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління ворога, два зенітних ракетних комплекси “Бук" та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Україна виборола 15 золотих медалей на європейських іграх-2023

Збірна України займає третє місце у медальному заліку Європейських ігор у Кракові. Загалом наші спортсмени уже вибороли 15 золотих, 9 срібних та 6 бронзових нагород, повідомляє Еспресо.TV.

Лише за вівторок, 27 червня, Україна здобула золото в кульовій стрільбі на Європейських іграх-2023. Павло Коростильов та Юлія Коростильова стали чемпіонами у міксті стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

Фото: Максим Козицький

Окрім того, цього ж дня Україна виборола дві золоті медалі Європейських ігор-2023 у муай-таї. Ігор Любченко став чемпіоном змагань у вазі 67 кг. А Олександр Єфіменко – у вазі 71 кг. Третю медаль Європейських ігор-2023 у муай-таї виборов Єгор Скуріхін. Він став срібним призером у вазі 81 кг.

Також Україна здобула четверту медаль на Європейських іграх-2023 у стрибках у воду. Ксенія Байло і Софія Есман стали срібними призерками у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.





