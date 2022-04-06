Перестраховються: росіяни риють окопи на кордоні з Харківською областю

Про це пише російське видання "Медуза" в Телеграм з посиланням на слова голови Щербинського округу РФ Володимира Жданова.



Жданов у відповідь на запитання місцевих мешканців заявив, що він "як людина військова завжди перестраховується".



"Роботи проводяться на наше прохання: краще вкотре перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не будуть зайвими. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує", – сказав він.

Ракета, що вибухнула у пʼятницю, 1 квітня 2022 року, біля села Нікольське поблизу російського обласного центру Бєлгорода, прилетіла з території Росії.

29 березня вибухи було чутно у Бєлгороді на складах боєприпасів.

А 31 березня загорілась нафтобаза у цьому прикордонному міста. Росія звинувачує у цьому Україну, але наше Міноборони не взяло на себе відповідальність за ці вибухи. Також не підтверджує причетність України до атаки і Пентагон.