Перестраховються: росіяни риють окопи на кордоні з Харківською областю
У Бєлгородській області в Росії на кордоні з Україною почали рити окопи, щоб "перестрахуватися"
Про це пише російське видання "Медуза" в Телеграм з посиланням на слова голови Щербинського округу РФ Володимира Жданова.
Жданов у відповідь на запитання місцевих мешканців заявив, що він "як людина військова завжди перестраховується".
"Роботи проводяться на наше прохання: краще вкотре перестрахуватися, а додаткові заходи безпеки не будуть зайвими. Переживати не варто, нашій безпеці нічого не загрожує", – сказав він.
- Ракета, що вибухнула у пʼятницю, 1 квітня 2022 року, біля села Нікольське поблизу російського обласного центру Бєлгорода, прилетіла з території Росії.
- 29 березня вибухи було чутно у Бєлгороді на складах боєприпасів.
- А 31 березня загорілась нафтобаза у цьому прикордонному міста. Росія звинувачує у цьому Україну, але наше Міноборони не взяло на себе відповідальність за ці вибухи. Також не підтверджує причетність України до атаки і Пентагон.
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