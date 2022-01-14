Перевозив мігрантів: у Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали українця

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.



"13 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 16 осіб", - йдеться в повідомленні.



За інформацією служби, на відрізку кордону, який охороняють прикордонні загони у Наревці й Міхалово, група з 16 іноземців підходила під лінію кордону, проте вони не перетнули кордон. У кількох місцях зафіксували пошкодження колючого дроту.



Поліція Підляського воєводства затримала після опівночі в районі населеного пункту Новий Двур громадянина України, який в автомобілі Toyota перевозив чотирьох громадян Іраку.



Громадяни Іраку незаконно перетнули кордон. Водія затримала поліція, а іноземців передано Прикордонній службі РП.



Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків. Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко заявила, що потік мігрантів з Білорусі може прийти в Україну і створити ризик для безвізового режиму.