Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, навчання льотчиків – довгострокова програма.

"Перша група пілотів - це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Йдеться про десятки. Чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що Україна не може скерувати на навчання одразу всіх, бо й "отримувати, мабуть, будемо теж не одразу трьома ескадрильями".

"Подивимося, як прийматимуться рішення в межах авіаційної коаліції", - сказав речник.

"Технічний персонал теж проходитиме підготовку. Там трохи інша програма", - резюмував Ігнат.



У першій версії цієї новини Еспресо помилково "відправило" пілотів на навчання: "Перша група пілотів виїхала на навчання на F-16, – Ігнат.". Перепрошуємо в читачів за некоректне трактування слів речника Повітряних сил.

Що відомо про навчання українських пілотів на F-16

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.

11 липня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами.

15 липня повідомлялося, що країни Європи, які пообіцяли розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, усе ще чекають від Сполучених Штатів офіційного затвердження програми.

16 липня стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив навчання українських пілотів у Європі.