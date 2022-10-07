Про це Наєв розповів у інтерв'ю каналу Рада.

"Не вдалося захопити Київ. А друге - коли розбилися їхні мрії наступати в напрямку Одеси", - сказав Наєв.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ також повідомив подробиці протистояння на півдні країни.

"На моєму пункті управління був офіцер розвідки, який завчасно розгадав замисел ворожих сил. Противник намагався пройти не скрізь Миколаїв і далі по дорозі вздовж узбережжя на Одесу, він намагався обійти його вище і рухатися вздовж адміністративної межі Миколаївської і Одеської областей до так званої ПМР, де з'єднатися з силами російських військ на території невизнаного Придністров'я і таким чином охопити одразу Миколаївську і Одеську області", - сказав Наєв.

За словами командувача Об'єднаних сил, в районі Одещини було кілька небезпечних місць, де окупанти могли спробувати висадити десант, але їм не вдалося навіть підійти туди.

"Було декілька небезпечних місць для висадки десанту - це в районі міста Южне, в районі Затоки, дещо нижче в районі Вілкового. На цих ділянках ми зосередили свою протидесантну оборону, було виставлене мінне загордження в акваторіях, залучали вже новітні наші "нептуни". Ворог намагався зробити трейління наших мінних полів, але вогневим ураженням ми забороняли їм це робити. Їхня перша мета "блискавичної" наступальної операції не вдалася. І тоді вони зосередили зусилля вже тільки на Донецькому і Луганському напрямках", - сказав Наєв.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили Греківку та Макіївку на Луганщині.

З початку жовтня ЗСУ менше ніж за тиждень звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів.

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