Перша виплата пенсій пройде у Херсоні наступного тижня

Про це повідомили в telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію. Також у Херсоні заплановано поновлення роботи стаціонарного відділення", - йдеться у дописі.

Також відомо, що загалом на Херсонщині наразі працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно знову було відкрито стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району.

Окрім цього, також зазначається, що мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою, гроші доставлятиме Укрпошта.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Учора в п'ятницю, 11 листопада, в Херсоні відновилася трансляція українського телебачення

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

12 листопада військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра.

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