Перша виплата пенсій пройде у Херсоні наступного тижня
Пенсії мешканцям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно, вже протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій забезпечить Укрпошта
Про це повідомили в telegram Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію. Також у Херсоні заплановано поновлення роботи стаціонарного відділення", - йдеться у дописі.
Також відомо, що загалом на Херсонщині наразі працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно знову було відкрито стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району.
Окрім цього, також зазначається, що мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою, гроші доставлятиме Укрпошта.
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