Пес Патрон святкує три роки: якого подарунка чекає чотирилапий сапер

Про це повідомили на сторінці Патрона в Інстаграмі

20 липня знаменитий джек-рассел-тер’єр Патрон з Чернігова святкує три роки. Популярний вибухотехнік, на рахунку якого до трьох сотень знайдених вибухонебезпечних предметів і якого піротехнічної роботи навчив його господар майор служби цивільного захисту з Чернігівщини Михайло Ільєв, наразі просто радіє, що має час не тільки на важливі державні справи, а й на звичайне собаче життя. І що у нього є вдосталь їжі та любляча родина.

На сторінці Патрона в соціальних мережах від його імені сказано, що замість подарунка пес очікує реальної допомоги безхатькам. "Хочу попросити допомогти мені зібрати кошти на велииииику миску корму для собачок і котиків, в яких поки немає свого дому: хотів би їх пригостити в честь свого дня народження. Це зовсім необов‘язково, лише якщо у вас є можливість. Я знаю, що зараз кожна копійка не зайва, тому все зрозумію. Всі гроші передам моїм друзям в @uanimals.official. Завів окрему банку-миску на mono: 5375411201735474 (дублюю посилання у сторіс) PayPal: [email protected]"

13 липня пес Патрон, який працює у ДСНС, отримав відзнаки від ветеранських організацій США - Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders

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