Патрона нагородили грамотою та бойовою монетою.

"Від двох ветеранських організацій Сполучених Штатів – Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders – був нагороджений пам’ятними відзнаками – грамотою та бойовою монетою, які вручили засновник Bomb Techs Without Borders – Мет`ю Ховард та представниця Асоціації військових офіцерів США Донна Кальп", – йдеться в повідомленні.

Організація Veterans of Foreign Wars VFW – Ветерани закордонних воєн Сполучених Штатів – одна з найстаріших в Америці, створена у 1936 році, а нині вона об'єднує близько 2 мільйонів людей.

"Структура має свої відділення у всіх штатах і у федеральному окрузі Колумбія, а також у 19 країнах світу, зокрема у державах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Латинської Америки", – розповідають на сторінці.

Bomb Techs Without Borders – Бомботехніка без кордонів – заснована наприкінці 2018 року групою ветеранів армії США. Наразі організація співпрацює з українськими надзвичайниками.

Собака Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award.

8 травня Володимир Зеленський нагородив Патрона, який працює разом з саперами Чернігова.

19 травня Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки.