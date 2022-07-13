Патрон отримав дві відзнаки від ветеранських організації США
Пес Патрон, який працює у ДСНС, отримав відзнаки від ветеранських організацій США - Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders
Про це інформують на сторінці в фейсбук Патрона.
Патрона нагородили грамотою та бойовою монетою.
"Від двох ветеранських організацій Сполучених Штатів – Veterans of Foreign Wars VFW та Bomb Techs Without Borders – був нагороджений пам’ятними відзнаками – грамотою та бойовою монетою, які вручили засновник Bomb Techs Without Borders – Мет`ю Ховард та представниця Асоціації військових офіцерів США Донна Кальп", – йдеться в повідомленні.
Організація Veterans of Foreign Wars VFW – Ветерани закордонних воєн Сполучених Штатів – одна з найстаріших в Америці, створена у 1936 році, а нині вона об'єднує близько 2 мільйонів людей.
"Структура має свої відділення у всіх штатах і у федеральному окрузі Колумбія, а також у 19 країнах світу, зокрема у державах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Латинської Америки", – розповідають на сторінці.
Bomb Techs Without Borders – Бомботехніка без кордонів – заснована наприкінці 2018 року групою ветеранів армії США. Наразі організація співпрацює з українськими надзвичайниками.
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