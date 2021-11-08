Петраков пояснив, чому повернув у збірну України Малиновського
В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів про своє рішення повернути до складу команди Руслана Малиновського
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами Петракова, вони з Малиновським "перевернули сторінку".
"Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все", - лаконічно сказав Петраков.
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце.
Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.
- Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.
- 26 жовтня інсайдер Ігор Циганик повідомляв, що Малиновський перший зателефонував Петракову і вони з'ясували стосунки та домовилися, що хавбек італійської "Аталанти" повернеться до збірної України.
- 8 листопада в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що матч проти Боснії і Герцеговини - це гра року.
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