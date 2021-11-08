Петраков пояснив, чому повернув у збірну України Малиновського

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За словами Петракова, вони з Малиновським "перевернули сторінку".

"Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все", - лаконічно сказав Петраков.

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце.



Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.

Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.

26 жовтня інсайдер Ігор Циганик повідомляв, що Малиновський перший зателефонував Петракову і вони з'ясували стосунки та домовилися, що хавбек італійської "Аталанти" повернеться до збірної України.

8 листопада в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що матч проти Боснії і Герцеговини - це гра року.

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