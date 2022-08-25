Петро Порошенко: перемога України потрібна всьому світові, бо йдеться про глобальну безпеку, в тому числі енергетичну і ядерну

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю "5 каналу".

"Я запропонував світу абсолютно чіткий елемент стратегії: це депутінізація Європи, депутінізація світу і врешті-решт - депутінізація Росії. На першому етапі це означає, що ми маємо Путіна загнати в ізоляцію. Путін не має відчувати, що він велика держава. Він - Північна Корея. От у них є союз, який проголосований проти української резолюції, і там було п'ять країн: це сама Росія, це Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Венесуела і все. І в цих умовах Путін буде в цій ізоляції", - пояснює Порошенко.

"Раніше казали: от ми не можемо створювати проблеми для народу, це ж відповідальність Путіна. Можемо і будемо. Бо в Бучі, Бородянці, Охтирці, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Маріуполі розстрілювали людей. Не Путін натискав гачок. Це робили росіяни, які підтримують Путіна в його звірствах проти України", - нагадав п'ятий президент.

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли Рада Безпеки ООН буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова. Це не просто агресія Росії проти України. В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою. В умовах, коли Запорізька станція, яка більша десяти Чорнобилів, захоплена. В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням найсучаснішої зброї", - застерігає Порошенко.

"Я хочу наголосити, що після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані та Африці, в Лівії - у ніякі порівняння не йде з цими 8,5 роками, коли найсучасніша зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави, яка створила власну армію", - говорить Порошенко.

"Ми не піддамося на ядерний шантаж Росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. Вона відірже весь Південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки Росії кінцево довели Європі те, що Росія не є надійним постачальником. Російська енергетика - це елемент російської агресії, російської зброї. І в цих ситуаціях це точно неприйнятно", - пояснює Петро Порошенко.

"Це точно не дасть жодній країні світу "втомитися" від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні. Це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам врятувати вас. Ви не допомагаєте Україні - ви інвестуєте зброю у власну безпеку", - резюмує Порошенко.

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