Петро Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії
29-30 травня 2022 року пʼятий президент України Петро Порошенко у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що окрім участі в роботі Асамблеї Порошенко проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту
Про це передає пресслужба партії "ЄС".
31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу.
Ключовою темою заходів ЄНП буде триваюча війна Росії проти України, а також шляхи підтримки України. Лідер партії "Європейська Солідарність" запрошений виступити з промовою перед учасниками форуму. Планується низка двосторонніх зустрічей.
У роботі Конгресу та Саміту ЄНП візьмуть участь президенти Європейської Комісії та Європейського парламенту, керівництво країн ЄС з числа ЄНП.
5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).
У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.
Йдеться, зокрема, про збільшення підтримки України у відсічі російській агресії, посилення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.
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