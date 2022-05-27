Петро Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії

Про це передає пресслужба партії "ЄС".

31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу.

Ключовою темою заходів ЄНП буде триваюча війна Росії проти України, а також шляхи підтримки України. Лідер партії "Європейська Солідарність" запрошений виступити з промовою перед учасниками форуму. Планується низка двосторонніх зустрічей.

У роботі Конгресу та Саміту ЄНП візьмуть участь президенти Європейської Комісії та Європейського парламенту, керівництво країн ЄС з числа ЄНП.

5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу.

Йдеться, зокрема, про збільшення підтримки України у відсічі російській агресії, посилення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради.

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