English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Петро Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії

Петро Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії

27 травня, 2022 п'ятниця
10:05
Суспільство Петро Порошенко

29-30 травня 2022 року пʼятий президент України Петро Порошенко у складі парламентської делегації України візьме участь у щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. Очікується, що окрім участі в роботі Асамблеї Порошенко проведе низку зустрічей з керівництвом Литви, депутатами парламентів країн-союзників Альянсу та Європейського парламенту

Про це передає пресслужба партії "ЄС".

31 травня – 1 червня 2022 року Петро Порошенко візьме участь у засіданні Конгресу та Саміті Європейської народної партії (ЄНП), однієї з найбільших політичних родин в рамках Європейського Союзу.

Ключовою темою заходів ЄНП буде триваюча війна Росії проти України, а також шляхи підтримки України. Лідер партії "Європейська Солідарність" запрошений виступити з промовою перед учасниками форуму. Планується низка двосторонніх зустрічей.

У роботі Конгресу та Саміту ЄНП візьмуть участь президенти Європейської Комісії та Європейського парламенту, керівництво країн ЄС з числа ЄНП.

5 травня Петро Порошенко отримав запрошення Президента Європейської народної партії взяти участь у Конгресі ЄНП, який відбудеться 31 травня – 1 червня у Роттердамі (Нідерланди).

У рамках Конгресу заплановано обрання нового керівництва політичної родини Європейської народної партії, обговорення та координація позицій щодо актуальних питань розвитку Євросоюзу. 

Йдеться, зокрема, про збільшення підтримки України у відсічі російській агресії, посилення санкційного режиму проти росії та визначення позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Петро Порошенко
НАТО
Читайте також:
Дмитрий Кулеба
25 травня, 2022 середа
НАТО "здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння", - Дмитро Кулеба
Николай Княжицкий
26 травня, 2022 четвер
Ініціатори заяви Медведчука думали, що зашкодять Порошенку, а вдарили по Зеленському, - нардеп Княжицький
26 травня, 2022 четвер
"Про порти говоріть з Україною, а не з нами": постпред РФ в ООН про відновлення експорту українського зерна
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.69
    Купівля 34.69
    Продаж 35.93
  • EUR
    Купівля 36.44
    Продаж 38.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
27 травня
10:10
діти війна
У Маріуполі на території школи здетонував російський снаряд: загинув підліток
10:03
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Альтернатива Євросоюзу: Джонсон запропонував Зеленському створити новий альянс
09:54
російські війська окупанти
Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів: пошкоджено будинки
09:43
Путін
Розвідка: Війна затягнеться до зими, Путін не хоче здавати свої позиції
09:41
Молдова
Президентка Молдови Санду скликає Радбез через зростання цін у країні
09:34
Близько 29,8 тис. окупантів, 1322 танки, 503 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
09:14
окупанти танк
РФ має дефіцит сучасного озброєння, - британська розвідка
08:48
Естонія
Естонський дитячий журнал Täheke видав випуск українською
08:46
діти війна
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 241 дитина, понад 438 поранено
08:29
Канада
Генштаб показав, як у Канаді готують літак із військовою допомогою Україні
08:28
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
Росіяни обстріляли Луганщину: пошкоджено близько 50 будинків і відділення поліції, загинуло п'ятеро людей
08:04
Оновлено
місто Дніпро
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування, рятувальники шукають людей під завалами
08:00
Інтерв’ю
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
Ми не можемо мати світ, де великі керують, де сила – це право, - посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
07:38
Пентагон
РФ втратила в Україні близько 1000 танків, але має перевагу у військових і техніці, - Пентагон
07:25
окупанти рф
Окупанти ведуть активний наступ на Донбасі та намагаються закріпитись у Лимані, є загроза ракетних ударів з Білорусі, - Генштаб ЗСУ
07:08
США конфіскували 100 тис. тонн іранської нафти з російського танкера
07:02
експрезидент-втікач Віктор Янукович
Росія планувала через суди легітимізувати Януковича в Україні, - Данілов
06:33
Михайло Подоляк
Третя світова почнеться у разі перемоги Росії, - Подоляк
06:16
Сергій Марченко
Збільшення податків в Україні наразі не передбачається, - Марченко
05:57
"Ліверпуль"
"Ліверпуль" - "Реал": прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
05:28
радбез ООН
Росія та Китай заблокували введення нових санкцій ООН проти КНДР
04:57
Зінченко
Україна все ще жива. Гра проти Шотландії - одна з найважливіших у моєму житті, - Зінченко про матч у відборі на ЧС-2022
03:59
Stranger Things
"Дивні дива" повертаються після трирічної паузи: 27 травня виходить новий сезон моторошного серіалу
03:13
окупанти на Донбасі
Зеленський: Наступ РФ на Донбасі може зробити регіон безлюдним
02:58
ЗСУ
ЗСУ виконали 100 вогневих завдань за добу на Півдні України, вбито до 35 окупантів
02:30
вбивство діти війна
Росія 26 травня вбила 5 мирних жителів Донецької області
02:15
Одеса комендантська година
Звіт ОК "Південь": Рівень патріотизму й свідомості серед населення Одещини не відповідає очікуванням диверсантів
01:52
Олександр Петраков
Тренер збірної Петраков: Я ріс і жив у СРСР. Пропаганда вчила нас, що німці та американці – це наші вороги
01:12
HIMARS
США готується надати Україні ракетні системи великої дальності, - CNN
00:56
Андрій Лунін
Півфіналіст Ліги чемпіонів забажав купити Луніна
00:56
США не залучатимуть своїх військових для вивезення зерна з України, - Пентагон
00:35
паспорт РФ
Окупанти планують роздати російські паспорти у Мелітополі
00:35
Військова допомога США
У США побоюються, що Україна може завдавати ударів по російській території, використовуючи закордонну новітню зброю, - Reuters
00:26
Окупанти, Мелітополь
РФ перекидає з Криму сухопутні війська, авіацію і морські сили: у бік Мелітополя проїхали 20 установок "Град"
00:21
Зеленський
За 92 дні війни президент нагородив 16 044 Героїв України
00:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін використовує голод
00:10
Дмітрій Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 травня
00:09
Енді Флетчер
Помер Енді Флетчер - один із засновників групи Depeche Mode
2022, четвер
26 травня
23:50
Винищувачі ВПС України
Винищувач ЗСУ збив повітряну ціль над Буковиною, - голова ОВА
23:47
Застосунок "Дія"
Застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії D&AD Awards
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV