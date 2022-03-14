Pfizer продовжить постачати медикаменти в РФ, але віддаватиме весь прибуток Україні
Фармацептична компанія Pfizer не вестиме бізнес в Росії, але продовжить гуманітарні постачання ліків для росіян і передасть всі виручені кошти на підтримку України
Про це йдеться у заяві компанії.
У Pfizer наголосили, що виступають проти російської війни в Україні.
"Pfizer дійшла висновку, що добровільна зупинка постачання наших ліків до Росії буде прямим порушенням нашого основоположного принципу поставити пацієнтів на перше місце. Припинення доставки ліків, включаючи лікування раку або серцево-судинної системи, спричинить значні страждання пацієнтів і потенційну втрату життя, особливо серед дітей та літніх людей", - йдеться у заяві.
Однак збереження постачань ліків до РФ не означає, що компанія продовжуватиме вести бізнес у Росії в звичайному режимі. Pfizer заявили, що передадуть весь прибуток своєї російської дочірньої компанії на пряму гуманітарну підтримку народу України.
Крім того, компанія більше не буде розпочинати нові клінічні випробування в Росії, і припинить залучати нових пацієнтів до своїх поточних клінічних випробувань в країні.
"Нарешті, хоча Pfizer не володіє і не керує жодними виробничими ділянками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, спрямовані на створення виробничих потужностей у країні", - заявили у Pfizer.
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