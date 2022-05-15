Під Білогорівкою ЗСУ знищили 85% особового складу окупантів, - боєць ТрО Лисичанська
Боєць ТрО Лисичанська Сергій Шакун розповів, що під Білогорівкою Збройні сили України ліквідували 85% особового складу російських окупантів
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"На Луганщині одна з найгарячіших точок в Україні. Російські окупанти планували наступ з Рубіжного на Сєвєродонецьк та з Попасної на Врубівку. Ці плани окупантів ми змогли трішки змінити. Поки що не можу оголошувати інформацію, але думаю скоро будуть офіційні повідомлення по цьому напрямку", - розповів Шакун.
Шакун додав, що російська війська продовжують обстрілювати населені пункти на Луганщині.
"Росіяни продовжують обстріли наших населених пунктів. Світло та зв’язок в багатьох містах відсутні. Однак, наші війська продовжують вибивати окупантів з нашої землі. Техніка підходить і ми дякуємо нашим західним партнерам за це. Під Білогорівкою ЗСУ дуже добре відпрацювали по росіянах. За тими даними, які ми маємо, зокрема, перехоплені розмови окупантів, з особового складу там залишились 10-15% окупантів",- додав Шакун.
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