Під Білогорівкою ЗСУ знищили 85% особового складу окупантів, - боєць ТрО Лисичанська

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині одна з найгарячіших точок в Україні. Російські окупанти планували наступ з Рубіжного на Сєвєродонецьк та з Попасної на Врубівку. Ці плани окупантів ми змогли трішки змінити. Поки що не можу оголошувати інформацію, але думаю скоро будуть офіційні повідомлення по цьому напрямку", - розповів Шакун.

Шакун додав, що російська війська продовжують обстрілювати населені пункти на Луганщині.

"Росіяни продовжують обстріли наших населених пунктів. Світло та зв’язок в багатьох містах відсутні. Однак, наші війська продовжують вибивати окупантів з нашої землі. Техніка підходить і ми дякуємо нашим західним партнерам за це. Під Білогорівкою ЗСУ дуже добре відпрацювали по росіянах. За тими даними, які ми маємо, зокрема, перехоплені розмови окупантів, з особового складу там залишились 10-15% окупантів",- додав Шакун.

11 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.

13 травня сили оборони України відкинули російські війська після 8 днів невдалих спроб окупантів форсувати річку Сіверський Донець

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