Під час протестів у Франції декілька людей дістали поранення унаслідок сутичок із поліцією
У суботу на заході Франції громадяни протестували проти створення водосховища для зрошення фермерських господарств: відбулися сутички з поліцією, декілька людей дістали поранення
Про це пишуть Reuters.
На заході Франції, в Сен-Соліне, відбулися зіткнення між поліцією та мітингувальниками: останні вимагали скасування будівництва великого водосховища для зрошення фермерських господарств, попри заборону на збори в цьому районі.
Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відігнати деяких протестувальників, які кидали феєрверки та інші снаряди, перетинаючи поля. Згідно з фрагментами телефільмування, щонайменше три поліцейські машини були підпалені.
Двоє протестувальників отримали серйозні поранення, а також 16 поліцейських, повідомила місцева префектура. Одного офіцера евакуювали гелікоптером.
Тисячі протестувальників зібралися на місці запланованого водосховища, де аналогічний протест у жовтні минулого року також призвів до насильства.
- Нагадаємо, 16 березня уряд Франції, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями, тоді заарештували щонайменше 217 осіб.
- Наступного дня повідомлялося, що в п’ятницю ввечері в Парижі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, коли тривала нова демонстрація проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік.
- У четвер відбулися страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією.
- Після закликів профспілок до нових демонстрацій перший державний візит короля Великої Британії Чарльза III до Франції перенесли, імовірно, на початок літа.
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