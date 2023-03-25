Про це пишуть Reuters.

На заході Франції, в Сен-Соліне, відбулися зіткнення між поліцією та мітингувальниками: останні вимагали скасування будівництва великого водосховища для зрошення фермерських господарств, попри заборону на збори в цьому районі.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відігнати деяких протестувальників, які кидали феєрверки та інші снаряди, перетинаючи поля. Згідно з фрагментами телефільмування, щонайменше три поліцейські машини були підпалені.

Двоє протестувальників отримали серйозні поранення, а також 16 поліцейських, повідомила місцева префектура. Одного офіцера евакуювали гелікоптером.

Тисячі протестувальників зібралися на місці запланованого водосховища, де аналогічний протест у жовтні минулого року також призвів до насильства.