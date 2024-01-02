Під час ракетної атаки РФ в укритті на Київщині народилася дитина

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Зазначається, що під час масованого обстрілу росіян в укритті на світ з’явився хлопчик вагою 3500 грамів.

Повітряна тривога в Київській області тривала з 05:54 до 09:47 - майже чотири години.

Що відомо про ракетну атаку Росії 2 січня: наслідки на Київщині

Внаслідок ракетної атаки загинули дві людини, 11 поранені.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За оперативною інформацією, на Київщині загинули 2 людини. Ще 11 були поранені, зокрема одна дитина. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок падіння уламків ракет у місті Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Людей евакуювали до найближчих пунктів обігріву, з ними працюватимуть психологи ДСНС. Також у місті розгортають мобільний пункт обігріву.

У деяких населених пунктах Київщини пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків також сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств і складських приміщень. Крім того, ушкоджень зазнав один з обласних медзакладів. Його пацієнтів переводять до іншого медзакладу.

У Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах виникли проблеми з енергопостачанням у низці населених пунктів. В області працюють пункти незламності. Обʼєкти критичної інфраструктури поступово переходять на альтернативне живлення – генератори.