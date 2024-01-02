Під час ракетної атаки РФ в укритті на Київщині народилася дитина
Під час ракетної атаки Росії 2 січня в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка на Київщині народилася дитина
Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
Зазначається, що під час масованого обстрілу росіян в укритті на світ з’явився хлопчик вагою 3500 грамів.
Повітряна тривога в Київській області тривала з 05:54 до 09:47 - майже чотири години.
Що відомо про ракетну атаку Росії 2 січня: наслідки на Київщині
Внаслідок ракетної атаки загинули дві людини, 11 поранені.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
За оперативною інформацією, на Київщині загинули 2 людини. Ще 11 були поранені, зокрема одна дитина. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Унаслідок падіння уламків ракет у місті Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Людей евакуювали до найближчих пунктів обігріву, з ними працюватимуть психологи ДСНС. Також у місті розгортають мобільний пункт обігріву.
У деяких населених пунктах Київщини пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків також сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств і складських приміщень. Крім того, ушкоджень зазнав один з обласних медзакладів. Його пацієнтів переводять до іншого медзакладу.
У Броварському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах виникли проблеми з енергопостачанням у низці населених пунктів. В області працюють пункти незламності. Обʼєкти критичної інфраструктури поступово переходять на альтернативне живлення – генератори.
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