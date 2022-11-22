Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко під час національного телемарафону, пише РБК-Україна.

Він зазначив, що всього в Херсонській області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Крім того, були вкрадені й автомобілі.

"Росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", - заявив він.

Яременко зазначив, що зараз до Херсонської області вже доправлено вісім нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, а найближчими днями туди скерують ще один автомобіль, який передали в якості гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

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