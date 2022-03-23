Під Києвом знаходяться до 12 тис. російських військових, - Арестович

Про це Арестович повідомив в Youtube-етері з громадським діячем Марком Фейгіним.



За словами Арестовича, майже 3 тис. росіян оточені.



"Навколо Києва зараз тисяч, може, 12−10. Можливо, навіть менше... З них тисячі 3 майже оточені, а ще 4 тис. відрізані і перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні вправо, ні вліво. Мені дуже цікаво, як військовій людині, як вони там намагатимуться захоплювати Київ", — сказав радник голови ОП Олексій Арестович.





21 березня Арестович запевнив, що ми знищили чотири ударні російські армії з десяти, які є в РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb