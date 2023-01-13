Під виглядом розшуку зниклих: окупанти збирають дані захисників України, розсилаючи їхнім рідним смс із анкетами

Про це повідомили на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема зазначається, що під виглядом "допомоги" сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні і завадить їхньому звільненню.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наполегливо рекомендує рідним українських військових:

ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;

не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;

повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

"Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими — єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 10 січня в Анкарі омбудсмени України та РФ за посередництва Туреччини обговорили повернення полонених.

11 січня Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини повернення з полону РФ українців.

Ердоган найближчими днями планує обговорити з Путіним і Зеленським відкриття гуманітарного коридору між РФ і Україною, який передбачає, зокрема, вивезення українських солдатів на лікування до Туреччини.

12 січня повідомлялося, що омбудсмени Росії та України в Анкарі провели уже три раунди переговорів, в ході яких в першу чергу обговорювали обмін полоненими та звільнення цивільних українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb