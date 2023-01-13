Під виглядом розшуку зниклих: окупанти збирають дані захисників України, розсилаючи їхнім рідним смс із анкетами
Російські веб-ресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських Захисників з пропозицією заповнити анкету, яка допоможе знайти полоненого на території РФ чи на окупованих нею територіях України
Про це повідомили на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема зазначається, що під виглядом "допомоги" сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні і завадить їхньому звільненню.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наполегливо рекомендує рідним українських військових:
ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;
не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;
повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.
"Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими — єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, 10 січня в Анкарі омбудсмени України та РФ за посередництва Туреччини обговорили повернення полонених.
- 11 січня Лубінець в Анкарі обговорив з президентом Туреччини повернення з полону РФ українців.
- Ердоган найближчими днями планує обговорити з Путіним і Зеленським відкриття гуманітарного коридору між РФ і Україною, який передбачає, зокрема, вивезення українських солдатів на лікування до Туреччини.
- 12 січня повідомлялося, що омбудсмени Росії та України в Анкарі провели уже три раунди переговорів, в ході яких в першу чергу обговорювали обмін полоненими та звільнення цивільних українців.
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