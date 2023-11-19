Підліток з Маріуполя Богдан Єрмохін, якого окупанти викрали і призвали в армію, виїхав із Росії, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на слова самого Єрмохіна та його адвокатки Катерини Бобровської.

"Український підліток Богдан Єрмохін, якого російські влади обіцяли повернути на батьківщину, покинув Росію", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, підліток прилетів до Білорусі та зараз перебуває там разом із сестрою, яка є законною опікункою Богдана за інформацією Бобровської.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Історія Богдана Єрмохіна

Росія викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій через гуманітарну місію "Дітям у руки", яку заснувала російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

Так, під час окупації Маріуполя росіяни незаконно вивезли 30 дітей до Москви, серед них був 17-річний Богдан Єрмохін. Звідти їх відправили до дитячого "санаторію" під назвою "Поляна".

У липні 2022 року попри наявність законного опікуна, неповнолітнього незаконно передали під опіку в російську родину. За словами Богдана, йому видали російський паспорт і влаштували на навчання.

У квітні 2023 року хлопець намагався повернутися в Україну, однак його затримали на кордоні з Білоруссю і примусово повернули до прийомної сім’ї.

Згодом тало відомо, що російські терористи призвали неповнолітнього маріупольця до армії. Хлопець записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Він просив допомогти повернути його в Україну.

"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутись додому", - сказав викрадений 17-річний хлопець.

Адвокатка Бобровська попросила президента про особистий контроль стосовно повернення дитини до України.

10 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна домовилася про повернення з РФ неповнолітнього маріупольця Богдана Єрмохіна.