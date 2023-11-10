Україна домовилася про повернення з РФ неповнолітнього маріупольця, якого окупанти викрали і призвали в армію, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна домовилася про повернення з РФ неповнолітнього маріупольця Богдана Єрмохіна: росіяни викрали його і призвали в армію
Про це Лубінець повідомив у telegram.
За його словами, наразі є домовленості про повернення хлопця до України, щоб він міг возз'єднатися із сестрою.
"Прошу всіх заспокоїтися, а головне не розповсюджувати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення", - наголосив омбудсмен.
Лубінець також опублікував заяву, написану хлопцем.
"Я, Єрмохін Богдан Русланович, відмовляюся від надання мені в спецнайм квартири, як дитині з-поміж сиріт за адресою: (...) у зв'язку з від'їздом до України", - йдеться в тексті заяви, яка датується 8 листопада.
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs/4244
Лубінець додав, що деталі роботи над поверненням хлопця оприлюднять, коли він буде на території України.
Історія Богдана Єрмохіна
Росія викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій через гуманітарну місію "Дітям у руки", яку заснувала російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.
Під час окупації Маріуполя росіяни незаконно вивезли 30 дітей до Москви, серед них був 17-річний Богдан Єрмохін. Звідти їх відправили до дитячого "санаторію" під назвою "Поляна".
У липні 2022 року, попри наявність законного опікуна, неповнолітнього незаконно передали під опіку в російську родину. За словами Богдана, йому видали російський паспорт і влаштували на навчання.
У квітні 2023 року хлопець намагався повернутися в Україну, однак його затримали на кордоні з Білоруссю і примусово повернули до прийомної сім’ї.
У середу, 8 листопада, стало відомо, що російські терористи призвали неповнолітнього маріупольця до армії.
Згодом хлопець записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Він просив допомогти повернути його в Україну.
"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутись додому", - сказав викрадений 17-річний хлопець.
Адвокатка Бобровська попросила президента про особистий контроль стосовно повернення дитини до України.
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