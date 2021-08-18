Підозрюють розкрадання мільйону: у департаменті освіти КМДА проводять обшук

Про це повідомляє директор департаменту Олена Фіданян у Facebook.



"В Департаменті обшук!", - пише Фіданян.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Який орган керує обшуком та за якої причини - Фіданян не повідомляє.