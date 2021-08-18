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Підозрюють розкрадання мільйону: у департаменті освіти КМДА проводять обшук

18 серпня, 2021 середа
12:58
Суспільство

Правоохоронці проводять обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації

Про це повідомляє директор департаменту Олена Фіданян у Facebook.

"В Департаменті обшук!", - пише Фіданян.
 


Який орган керує обшуком та за якої причини - Фіданян не повідомляє.

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