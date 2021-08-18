Підозрюють розкрадання мільйону: у департаменті освіти КМДА проводять обшук
Правоохоронці проводять обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації
Про це повідомляє директор департаменту Олена Фіданян у Facebook.
"В Департаменті обшук!", - пише Фіданян.
Який орган керує обшуком та за якої причини - Фіданян не повідомляє.
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