Підрив Каховської ГЕС: площа затоплених територій Херсонщини зменшилась вдвічі

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району.

"В порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4.45 м. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3784 житлові будинки", - сказав Прокудін.

За словами голови ОВА, з небезпечних населених пунктів евакуювали 2699 людей, з них 178 дітей та 67 маломобільних осіб.

Фото: Дмитро Дідора

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб.

Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Також повідомлялося, що російські окупанти у п'ятницю, 9 червня, вкотре обстріляли прибережні території Херсону під час евакуації місцевих жителів. Унаслідок атаки поранено 3 людини, серед них неповнолітня дівчина. Також пошкоджено техніку ДСНС.

Станом на вечір суботи, 10 червня 2023 року, українською владою проведено евакуацію понад трьох тисяч жителів Херсонської та Миколаївської областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Зі суботи, 10 червня, у Херсонській області запровадили обмеження на користування водою з акваторії річки Дніпро.