Про це пише The Times.

За даними видання, спонсор сам оплатив оренду яхти, роботу елітних водолазів, підроблені паспорти та купівлю кумулятивних зарядів вибухівки, що доступна лише для нафтової та газової промисловості за спеціальною ліцензією. Також підкреслюється, що це "впливова людина".

Видання зазначає, що ім'я цією людини "циркулювало" в колах розвідки, проте його не розкрили. The Times заявляє, що спецслужби зробили це, аби не провокувати конфлікт між Німеччиною й Україною, адже саме тоді країна "тягнула час" з наданням зброї та танків для Києва.