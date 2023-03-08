Підрив "Північних потоків" оплатив українець, не пов'язаний із урядом Зеленського, - The Times
Видання зазначає, що підрив газопроводів "Північний потік" був "власною ініціативою" українця, який не пов'язаний з урядом Зеленського
Про це пише The Times.
За даними видання, спонсор сам оплатив оренду яхти, роботу елітних водолазів, підроблені паспорти та купівлю кумулятивних зарядів вибухівки, що доступна лише для нафтової та газової промисловості за спеціальною ліцензією. Також підкреслюється, що це "впливова людина".
Видання зазначає, що ім'я цією людини "циркулювало" в колах розвідки, проте його не розкрили. The Times заявляє, що спецслужби зробили це, аби не провокувати конфлікт між Німеччиною й Україною, адже саме тоді країна "тягнула час" з наданням зброї та танків для Києва.
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- Видання The New York Times опублікувало матеріал, згідно з яким підрив російських газогонів нібито здійснила проукраїнська група, що прямо не пов'язана з урядом чи спецслужбами.
- В Офісі президента спростували причетність України до вибухів на "Північних потоках" у Балтійському морі.
- Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українців до підриву газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі.
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