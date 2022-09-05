Підсумкова розмова. Зеленський поговорив з Джонсоном, який пішов з посади британського прем'єра
Президент України від імені всього народу подякував ексглаві уряду Великої Британії за особисту сміливість
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - написав президент України.
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