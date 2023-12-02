Піонтковський назвав два чинники, які вказують, що війну програно для Росії

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Мої висновки ґрунтуються на думці, яку я багато разів висловлював раніше: найнебезпечнішим для Путіна є те, що значні гравці, багато силовиків, наприклад, розуміють, що війну програно. Відхід Китаю – це дуже важливий чинник. А крім того, ще є ситуація на Близькому Сході. Мені здається, що там Ізраїль і США готуються до спільної атаки на «Хезболлу» та Іран, недарма там вештаються дві авіаносні групи США. І от, якщо буде вибито ще одного союзника Путіна – Іран, це обвалить позиції Путіна всередині", - пояснив Піонтковський.

Політолог вважає, що в силових структурах РФ назріває невдоволення військовою агресією проти України

"Хочу ще раз наголосити, що ми недооцінили сенс заколоту Пригожина. Пригожин виступав не проти Шойгу та Герасимова. Останні виступи Пригожина були абсолютно антивоєнними: "Не ми придумали цю дурну війну". А в останній день він взагалі говорив, що 24 лютого жодної загрози не було Донбасу від НАТО. Проте, справа не в Пригожині. Ми ж бачимо, що Пригожина підтримували вельми авторитетні військові. Ніхто з них – ані контррозвідка ФСБ, ані ГРУ Міноборони не виконали наказ Путіна зранку 26-го про знищення Пригожина. Це означає, що серед дуже багатьох силовиків розуміння марності цієї війни давно назріло. І ці люди, справа не в тому, що вони проти війни, проти вбивств, вони думають про більш серйозні речі. Зокрема, як зберегти владу", - зауважив він.