Після ATACMS можна розраховувати на ракети більшої дальності, достатньої для ударів по аеродромах, - політолог Кулик

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, можна розраховувати на ракети більшої дальності. Можливо не в об'ємі для руйнування Кримського мосту, але цього буде достатньо для нанесення ударів по аеродромах ворога", - зазначив Кулик.

Це дозволить відсувати місця базування російської стратегічної чи тактичної авіації від лінії фронту. Відповідно, у воїнів протиповітряної оборони України буде більше часу для підготовки відбиття атак, зауважив політолог.



"Ракети великої дальності створюють проблеми для забезпечення пальним та поставки техніки для російської армії на фронті. Також це збільшує наші бойові можливості. І звичайно, це руйнування транспортного коридору", - підкреслив Кулик.

Зараз РФ активно будує залізницю, яка має об'єднати Донецьк та Маріуполь і таким чином спростити поставку техніки та боєприпасів на південний фронт.

"Власне кажучи, якщо б ми мали достатню кількість ракет середньої і великої дальності, нас би ці коридори мало хвилювали. Я думаю, що США до цього вже підходять і наступним кроком буде саме передання ракет великої дальності", - зазначив Віталій Кулик.