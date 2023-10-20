Після ATACMS можна розраховувати на ракети більшої дальності, достатньої для ударів по аеродромах, - політолог Кулик
Політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що після ATACMS Україна може розраховувати на ракети більшої дальності від США
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, можна розраховувати на ракети більшої дальності. Можливо не в об'ємі для руйнування Кримського мосту, але цього буде достатньо для нанесення ударів по аеродромах ворога", - зазначив Кулик.
Це дозволить відсувати місця базування російської стратегічної чи тактичної авіації від лінії фронту. Відповідно, у воїнів протиповітряної оборони України буде більше часу для підготовки відбиття атак, зауважив політолог.
"Ракети великої дальності створюють проблеми для забезпечення пальним та поставки техніки для російської армії на фронті. Також це збільшує наші бойові можливості. І звичайно, це руйнування транспортного коридору", - підкреслив Кулик.
Зараз РФ активно будує залізницю, яка має об'єднати Донецьк та Маріуполь і таким чином спростити поставку техніки та боєприпасів на південний фронт.
"Власне кажучи, якщо б ми мали достатню кількість ракет середньої і великої дальності, нас би ці коридори мало хвилювали. Я думаю, що США до цього вже підходять і наступним кроком буде саме передання ракет великої дальності", - зазначив Віталій Кулик.
- У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.
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Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.
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Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.
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Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі.
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19 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори телефоном з очільником Білого Дому Джо Байденом.
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