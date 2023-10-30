Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що прессекретар головного рабинату Росії в Дагестані Овадя Ісаков 29 жовтня заявив, що сотні єврейських сімей у Дагестані повинні взагалі покинути Дагестан і Росію, тому що "Росія - не порятунок", оскільки "там теж були погроми".

Президент Росії Володимир Путін 25 жовтня на зустрічі з лідерами кількох російських релігійних організацій, у тому числі лідерами юдейської та ісламської конфесій, відзначив свою країну як "світоч релігійної гармонії".

Аналітики наголошують, що Кремль, ймовірно, має на меті представити Росію як країну, здатну захистити свої релігійні меншини, щоб заслужити прихильність мусульманської та єврейської аудиторії на тлі війни Ізраїлю та ХАМАСу. А також РФ намагається применшити напруженість, спричинену все більш ультранаціоналістичною російською православною церквою.

Водночас в Інституті зазначили, що у Кремлі досі не відреагував на погром і, схоже, залишили пояснення ситуації на регіональну владу.