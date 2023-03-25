Після ордеру на арешт Путіна РФ дала сигнал про можливе повернення дітей на системній основі, - Лубінець
Після оголошення ордера на арешт Путіна, українська влада отримала від росіян сигнали , що РФ може почати повертати українських дітей на системній основі
Про це у телемарафоні поінформував Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
"Я не можу сказати публічно багато деталей. Але скажу як людина, яка безпосередньо приймає у цьому участь: після того, як був виданий ордер на арешт (Путіна і Львової-Бєлової, – ред.), у нас з’явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що РФ почне повертати українських дітей на системній основі", - сказав Лубінець, відповідаючи на запитання, чи ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна полегшить процес повернення українських дітей.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- За даними ЗМІ, Кремль виявився неготовим до видачі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна і не розуміє, як убезпечити його під час закордонних подорожей.
- 23 березня у Міжнародному кримінальному суді (МКС) висловили жаль з приводу погроз на адресу установи через ордер на арешт Путіна.
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