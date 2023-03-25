Про це у телемарафоні поінформував Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

"Я не можу сказати публічно багато деталей. Але скажу як людина, яка безпосередньо приймає у цьому участь: після того, як був виданий ордер на арешт (Путіна і Львової-Бєлової, – ред.), у нас з’явилися сигнали, які можуть свідчити про те, що РФ почне повертати українських дітей на системній основі", - сказав Лубінець, відповідаючи на запитання, чи ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна полегшить процес повернення українських дітей.