Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Окрім систем ППО від наших партнерів, які посилять наші спроможності для прикриття з неба, нам також потрібні літаки. Адже саме літаки можуть збивати ворожу авіацію, ракети та БПЛА. Для того, щоб кардинально змінити ситуацію у цій війні нам потрібно понад 200 винищувачів F-16. Якщо враховувати світові запаси цих літаків, то питання постачання F-16 Україні лежить лише у політичному рішенні", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ наголосив, що Україна потребує у більшій кількості систем ППО Patriot

"Проте, слід також наголосити, що кожен аеродром, де будуть розміщені такі літаки, має прикриватись від російських балістичних ракет. І тут ми знову повертаємось до систем ППО Patriot. Питання постачання літаків для України є однією проблемою. Однак захищати розміщення таких літаків буде для нас не меншою проблемою. Саме тому нам потрібно більше систем ППО", - додав він.