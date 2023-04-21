Після передачі F-16 Україна потребуватиме ще більше систем ППО Patriot, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін переконаний, що після початку постачання винищувачів F-16 союзники мають посилити протиповітряну оборону України більшою кількістю систем Patriot
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Окрім систем ППО від наших партнерів, які посилять наші спроможності для прикриття з неба, нам також потрібні літаки. Адже саме літаки можуть збивати ворожу авіацію, ракети та БПЛА. Для того, щоб кардинально змінити ситуацію у цій війні нам потрібно понад 200 винищувачів F-16. Якщо враховувати світові запаси цих літаків, то питання постачання F-16 Україні лежить лише у політичному рішенні", - пояснив Лапін.
Офіцер ЗСУ наголосив, що Україна потребує у більшій кількості систем ППО Patriot
"Проте, слід також наголосити, що кожен аеродром, де будуть розміщені такі літаки, має прикриватись від російських балістичних ракет. І тут ми знову повертаємось до систем ППО Patriot. Питання постачання літаків для України є однією проблемою. Однак захищати розміщення таких літаків буде для нас не меншою проблемою. Саме тому нам потрібно більше систем ППО", - додав він.
- 15 березня видання Politico повідомило, що сенатори США вимагають надати Україні винищувачі F-16. У зверненні посадовці зазначили, що війна із Росією зараз перебуває "на критичному етапі" і винищувачі можуть стати перевагою для Києва.
- Двоє пілотів з України перебували в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюювали на тренажерах літаків, зокрема F-16
- Бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов зазначив, що українські пілоти здатні навчитися керувати західними винищувачами менше, ніж за пів року. Україна потребує літаків з характеристиками, подібними до F-16.
- 18 квітня уряд ФРН оголосив, що протягом останнього тижня передав Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі. Наступного дня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що вони вже прибули до України.
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