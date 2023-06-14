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Після підриву росіянами Каховської ГЕС копачі-грабіжники почали розкрадати археологічну спадщину, - Мінкульт

14 червня, 2023 середа
06:28
Культура Каховська ГЕС, підтоплення

Одним із наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині 6 червня стало розкрадання археологічної спадщини копачами

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що через підрив Каховської ГЕС сотні об’єктів культурної спадщини були пошкоджені, затоплені або знищені навмисне.

У Мінкульті відзначили, що за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після підриву дамби та розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні.

"На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів", - йдеться у повідомленні.

Міністерство звернулося до керівників ОВА постраждалих областей, а також до МВС та правоохоронних органів задля ефективної протидії пограбуванню археологічних об‘єктів. Крім того, науковці-археологи, музейники, пам'ятко- та правоохоронці об‘єднають зусилля для моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт.

Відповідну дорожню карту фахівці Мінкульту обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця".

"Роботи з моніторингу та фіксації стану об‘єктів тривають від перших днів зміни рівня води у Каховському водосховищі, зокрема у Запоріжжі", додали у Мінкульті.

Підрив Каховської ГЕС: затоплені культурні об'єкти

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

Унаслідок підриву ГЕС, завдано збитків культурним об’єктам у низці населених пунктах, зокрема в Олешках та Новій Каховці. Йдеться і про монументальне мистецтво, і про конкретні музеї, бібліотеки, клуби. Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що наразі немає повної інформації про культурні збитки, яких завдала Росія вторгнувшись до України. Проте, за його словами, станом на зараз це понад 1400 пошкоджених чи зруйнованих об'єктів культурної інфраструктури на суму мільярди доларів.

Крім того, відомо, що будинок-музей Поліни Райко на Херсонщині опинився під водою.

Станом на 13 червня підтопленими на Херсонщині залишалися 3600 будинків. Натомість вода продовжувала йти на спад. 

Херсонщина
Нова Каховка
Каховська ГЕС
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