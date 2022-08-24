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Головна війна з Росією Після Помаранчевої революції стало очевидно, що кремль не вгамується, - дипломат Безсмертний
Ексклюзив

Після Помаранчевої революції стало очевидно, що кремль не вгамується, - дипломат Безсмертний

24 серпня, 2022 середа
14:29
війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний розповів, що після Помаранчевої революції стало очевидно, що кремль дратують успіхи й перемоги України

Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Із кінця 1990-х рр, а для мене з 2005 р, з часу перемоги Помаранчевої революції, стало очевидним, що кремль не вгамується. Всі перемоги, які здобувала Україна на своєму шляху, все більше дратували кремль. Адже Росія розглядала, розглядає й завжди розглядатиме Україну як звичайний ресурс, починаючи з людей і закінчуючи чорноземами", - зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що кремль робить ставку на знищення українців, якщо вони не піддаються впливу Росії.

"Якщо громадяни України своїми переконаннями не до двору імперії, це означає, що кремль робив ставку на знищення українців. І все більше добирався до надр, збіжжя, водних ресурсів і тд", - зауважив Роман Безсмертний.

  • 23 серпня в інтервʼю Еспресо нардеп Микола Княжицький розповів, що Путін мріяв про відновлення Радянського Союзу, але не врахував волю народу України.
  • Того ж дня під час Кримської платформи премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що президент Росії Путін прагне захопити всю територію України, як зробив це з Кримом, а генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що Путін помилився, коли вважав, що зможе зламати український народ та Збройні сили України.

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