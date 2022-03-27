Після "референдуму" країна-окупант може назвати наступ ЗСУ на Донбас "нападом на Росію", - Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що після незаконного "референдуму" про приєднання "ЛНР" до РФ Кремль може звинуватити Україну в нападі на Росію
Про це Денісова повідомила у telegram.
За її словами, через посилення позицій ЗСУ та побоювання звільнення Україною тимчасово окупованого Луганська, терористичне керівництво "ЛНР" намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії.
"Адже після проведеного "референдуму" країна-окупант зможе цинічно назвати наступ ЗСУ на Донбас "нападом на Росію". Наголошую, що території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей мають бути повернені під контроль України. А фейкові референдуми є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків", - написала Денісова.
Вона підкреслила, що такі дії є грубим порушенням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року та Протоколу № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.
"Звертаюсь до світової спільноти посилити санкційний тиск на державу-агресора РФ та вжити усіх заходів задля припинення російської агресії, спрямованої проти суверенітету та територіальної цілісності України", - закликала Денісова.
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до президента РФ Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
- 23 лютого Пасічник і Пушилін попросили Путіна про військову допомогу та звинуватили Україну в агресії.
- 27 березня ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що референдум про входження до складу Росії може відбутися найближчим часом.
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