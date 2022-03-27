Після "референдуму" країна-окупант може назвати наступ ЗСУ на Донбас "нападом на Росію", - Денісова

Про це Денісова повідомила у telegram.

За її словами, через посилення позицій ЗСУ та побоювання звільнення Україною тимчасово окупованого Луганська, терористичне керівництво "ЛНР" намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії.

"Адже після проведеного "референдуму" країна-окупант зможе цинічно назвати наступ ЗСУ на Донбас "нападом на Росію". Наголошую, що території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей мають бути повернені під контроль України. А фейкові референдуми є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків", - написала Денісова.

Вона підкреслила, що такі дії є грубим порушенням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року та Протоколу № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

"Звертаюсь до світової спільноти посилити санкційний тиск на державу-агресора РФ та вжити усіх заходів задля припинення російської агресії, спрямованої проти суверенітету та територіальної цілісності України", - закликала Денісова.

