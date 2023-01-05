Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"5 і 26 грудня 2022 року авіабаза стратегічної авіації поряд з Енгельсом була обстріляна, кілька літаків пошкоджено. Швидше за все, Росія відповіла на ці інциденти загальним розгоном літаків дальньої авіації, особливо на аеродроми, розташовані далі від України", - йдеться у звіті британської розвідки.

Крім того, у повідомленні нагадали про заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова від 27 грудня 2022 року, що Росія перекинула на Далекий Схід країни важкі бомбардувальники Ту-95МС та середні бомбардувальники Ту-22М3 дальньої авіації.

Британська розвідка додає, що літаки дальньої авіації все ще можуть запускати крилаті ракети повітряного базування по території України, оскільки ця зброя має дальність дії 5000 км, на додаток до дальності польоту бомбардувальників.

"Однак, експлуатація з місць розосередження додасть додаткового навантаження на технічне обслуговування і ще більше виснажить обмежений наліт цих застарілих літаків" - йдеться в огляді.

На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців.

27 грудня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що після вибухів на аеродромі "Енгельс" росіяни передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.

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