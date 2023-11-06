Пісторіус вважає, що ракети Taurus не змінять правила гри у війні в Україні
У понеділок, 6 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про сумніви у тому, що передача Україні крилатих ракет Taurus радикально змінить хід бойових дій у війні з Росією
Про це він сказав на конференції NATO Talk у Берліні, пише Укрінформ.
"Не думаю, що ракети стануть геймченджером", - заявив Пісторіус.
За його словами, немає нічого нового в питанні передачі німецьких ракет Україні. Міністр оборони ФРН зазначив, що при наданні допомоги Україні його країна не повинна ігнорувати власні інтереси, проте він не уточнив, що конкретно мав на увазі.
Міністр також зазначив, що Федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко.
"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система", - наголосив Пісторіус.
Він також нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.
Що відомо про ракети Taurus
Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.
У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.
Своєю чергою, Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot.
3 листопада виробник MBDA Deutschland з Німеччини заявив про готовність у короткі терміни поновити серійний випуск ракет Taurus, які мають дальність дії до 500 км.
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