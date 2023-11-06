Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Пісторіус вважає, що ракети Taurus не змінять правила гри у війні в Україні

Пісторіус вважає, що ракети Taurus не змінять правила гри у війні в Україні

6 листопада, 2023 понедiлок
12:27
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

У понеділок, 6 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про сумніви у тому, що передача Україні крилатих ракет Taurus радикально змінить хід бойових дій у війні з Росією

Про це він сказав на конференції NATO Talk у Берліні, пише Укрінформ.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером", - заявив Пісторіус.

За його словами, немає нічого нового в питанні передачі німецьких ракет Україні. Міністр оборони ФРН зазначив, що при наданні допомоги Україні його країна не повинна ігнорувати власні інтереси, проте він не уточнив, що конкретно мав на увазі.

Міністр також зазначив, що Федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко.

"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система", - наголосив Пісторіус.

Він також нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

Своєю чергою, Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot. 

3 листопада виробник MBDA Deutschland з Німеччини заявив про готовність у короткі терміни поновити серійний випуск ракет Taurus, які мають дальність дії до 500 км.

Україна
зброя
Німеччина
Війна з Росією
крилата ракета
зброя для України
Читайте також:
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
4 листопада, 2023 субота
Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
кордон Польща
6 листопада, 2023 понедiлок
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Путін
5 листопада, 2023 неділя
Путін домовляється про спорудження бази у Лівії, що загрожуватиме усій Європі, - Bloomberg
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.81
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
13:16
Пресреліз
логотип телекангалу Еспресо
Сайт Еспресо вже без російської мови
13:14
електроенергія
В Україні зафіксовано профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 6 листопада
12:55
Путін
Путін балотуватиметься на вибори у 2024 році, - Reuters
12:42
комендантська година
Окупанти на Херсонщині змінили тривалість комендантської години
12:23
Ексклюзив
мобілізація
У ВР розробляється альтернативний законопроєкт щодо другої вищої освіти для чоловіків призовного віку, - нардепка Піпа
12:22
Залужний
Закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - NYT
12:19
PR
"Північ-Спецодяг" презентувала нову програму лояльності для фізичних та юридичних осіб
12:19
Tesla авто
Tesla планує випустити дешевший варіант електромобіля, - Reuters
12:11
Економіка рф
Російська економіка ризикує "перегрітися": британська розвідка назвала ймовірні причини
12:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Не варто робити з союзників ідіотів...
11:49
Маріуполь
Для повного відновлення Маріуполя знадобиться 20 років, - міський голова
11:43
Ексклюзив
Андрій Магера
Матимуть зовнішньополітичні ризики: ексзаступник голови ЦВК Магера про вибори під час воєнного стану
11:30
ізраїльські солдати
Протягом минулої доби Ізраїль вдарив по понад 450 об’єктах та взяв під контроль військовий комплекс ХАМАС
11:27
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Вночі росіяни атакували південь України ракетами та дронами: на Одещині є поранені і руйнування
11:17
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
11:15
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
10:58
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км, - голова ‎"‎Укроборонпрому"
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Патова чи не патова ситуація на фронті та хто понесе відповідальність за трагедію з 128-ю бригадою. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
10:50
крилата ракта "Калібр"
Виготовили 115 штук лише за місяць: у ГУР озвучили кількість ракет, які є в запасах окупантів
10:42
Оновлено
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки дають за долар та євро
10:30
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
10:22
На Вінничині чоловік коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: його підозрюють у держзраді
Коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: мешканця Вінничини підозрюють у держзраді
10:15
Британія і Україна
Велика Британія відкликає частину персоналу посольства з Лівану та радить британцям покинути країну
10:07
Іван Федоров, мер Мелітополя
З 1 січня окупанти штрафуватимуть мелітопольців без паспортів РФ і оформлюватимуть їх як іноземців, - мер Федоров
10:03
OPINION
Ростислав Павленко
Про політику перемоги
10:00
вічний вогонь
6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників
09:44
Ексклюзив
підводний човен класу "Борей"
Росія зберігає ядерну риторику: Згурець про запуск балістичної ракети "Булава" та підводного ракетного крейсера "Борей"
09:43
МВФ
Місія МВФ розпочала роботу в Україні: переглядатимуть виконання програми розширеного фінансування
09:39
кіт Степан
Американські вчені назвали головну причину, чому не можна перегодовувати котів
09:34
КНДР
КНДР планує втретє спробувати запустити супутник-шпигун цього місяця, - Yonhap
09:18
Єврокомісія
"Європейські євреї знову живуть у страху": Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи
09:09
Китай
Уздовж кордону М'янми з КНР сталися сутички між повстанцями та силами хунти, Пекін закликав м'янманську владу до співпраці
08:38
Мілош Земан
Земан назвав своє ставлення до Путіна помилкою і "найбільшою невдачею", а самого диктатора - "нерозумною людиною"
08:20
збита ракета, Київ 9 травня
Вночі Повітряні сили знищили 15 з 22 "шахедів" та ракету Х-59
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
Чи зіграє остання ставка Путіна?
08:00
OPINION
Володимир Зеленський
Зеленський: Відповідальний лідер чи "наполеон"?
07:59
Оновлено
Армія РФ за добу на фронті втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових, - Генштаб
07:56
За тиждень сапери Держспецслужби транспорту знешкодили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів
07:54
Атомна субмарина США
На Близький Схід прибула атомна субмарина США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV