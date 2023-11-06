Пісторіус вважає, що ракети Taurus не змінять правила гри у війні в Україні

Про це він сказав на конференції NATO Talk у Берліні, пише Укрінформ.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером", - заявив Пісторіус.

За його словами, немає нічого нового в питанні передачі німецьких ракет Україні. Міністр оборони ФРН зазначив, що при наданні допомоги Україні його країна не повинна ігнорувати власні інтереси, проте він не уточнив, що конкретно мав на увазі.

Міністр також зазначив, що Федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко.

"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система", - наголосив Пісторіус.

Він також нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.