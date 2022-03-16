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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Пів ночі били зі сторони Харкова, пів ночі били з боку Харкова, проте Суми налаштовані оптимістично, – політолог про настрої сумчан
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"Пів ночі били зі сторони Харкова, пів ночі били з боку Харкова, проте Суми налаштовані оптимістично, – політолог про настрої сумчан

16 березня, 2022 середа
09:01
війна з Росією ЗСУ

Віктор Бобиренко зауважив, що проблемною точкою залишається Охтирка, Тростянець та Лебедин

"Це міста, які найбільші постраждали. В Охтирці розбомблена ТЕС, немає ні води, ні електроенергії, ні тепла. За 3 тижні окупанти зрівняли Охтирку із землею", – сказав він в етері Espreso.TV.

Бобиренко зауважив, що Охтирка, південь Сумської області та північ полтавської області – це нафтогазоносні райони. Тож зосередження окупантів саме на цій території — це намагання зайти на нафтогазові поля.

"З Охтирки вони хотіли наступати далі на Полтаву, проте ЗСУ не дали цього зробити. Тому ворог від злоби й люті вже б’є по місту", – сказав політолог.

Бобиренко додав, що місто Тростянець також окуповане ворогом, саме звідти йдуть обстріли Охтирки: "Окупанти ставлять свої "Гради", "Буки" прямо у дворах людей, в приватному секторі й стрілять, прикриваючись людьми".

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"Суми оптимістично налаштовані. В місті працюють кав’ярні, перукарні.

Близько 80 тис. людей уже покинули місто, це передовсім жінки з дітьми, хворі, інваліди, пенсіонери, однак багато людей залишається також", – наголосив політолог. 

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