"Пів ночі били зі сторони Харкова, пів ночі били з боку Харкова, проте Суми налаштовані оптимістично, – політолог про настрої сумчан

"Це міста, які найбільші постраждали. В Охтирці розбомблена ТЕС, немає ні води, ні електроенергії, ні тепла. За 3 тижні окупанти зрівняли Охтирку із землею", – сказав він в етері Espreso.TV.



Бобиренко зауважив, що Охтирка, південь Сумської області та північ полтавської області – це нафтогазоносні райони. Тож зосередження окупантів саме на цій території — це намагання зайти на нафтогазові поля.



"З Охтирки вони хотіли наступати далі на Полтаву, проте ЗСУ не дали цього зробити. Тому ворог від злоби й люті вже б’є по місту", – сказав політолог.



Бобиренко додав, що місто Тростянець також окуповане ворогом, саме звідти йдуть обстріли Охтирки: "Окупанти ставлять свої "Гради", "Буки" прямо у дворах людей, в приватному секторі й стрілять, прикриваючись людьми".



Читайте також: Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян

"Суми оптимістично налаштовані. В місті працюють кав’ярні, перукарні.

Близько 80 тис. людей уже покинули місто, це передовсім жінки з дітьми, хворі, інваліди, пенсіонери, однак багато людей залишається також", – наголосив політолог.

Читайте також: Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb