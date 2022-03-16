"Пів ночі били зі сторони Харкова, пів ночі били з боку Харкова, проте Суми налаштовані оптимістично, – політолог про настрої сумчан
Віктор Бобиренко зауважив, що проблемною точкою залишається Охтирка, Тростянець та Лебедин
"Це міста, які найбільші постраждали. В Охтирці розбомблена ТЕС, немає ні води, ні електроенергії, ні тепла. За 3 тижні окупанти зрівняли Охтирку із землею", – сказав він в етері Espreso.TV.
Бобиренко зауважив, що Охтирка, південь Сумської області та північ полтавської області – це нафтогазоносні райони. Тож зосередження окупантів саме на цій території — це намагання зайти на нафтогазові поля.
"З Охтирки вони хотіли наступати далі на Полтаву, проте ЗСУ не дали цього зробити. Тому ворог від злоби й люті вже б’є по місту", – сказав політолог.
Бобиренко додав, що місто Тростянець також окуповане ворогом, саме звідти йдуть обстріли Охтирки: "Окупанти ставлять свої "Гради", "Буки" прямо у дворах людей, в приватному секторі й стрілять, прикриваючись людьми".
Читайте також: Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян
"Суми оптимістично налаштовані. В місті працюють кав’ярні, перукарні.
Близько 80 тис. людей уже покинули місто, це передовсім жінки з дітьми, хворі, інваліди, пенсіонери, однак багато людей залишається також", – наголосив політолог.
Читайте також: Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 29.64
-
EUR
Купівля 32.49Продаж 32.79
- Актуальне
- Важливе