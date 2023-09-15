Південна Корея та США заявили, що угода Путіна та Кіма порушить санкції ООН

Про це інформує Sky News.

"Південна Корея і США заявили, що угода Путіна і Кіма про озброєння порушить санкції ООН", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що високопоставлені дипломати та оборонні чиновники обох країн закликали Москву визнати свої обов’язки як члена Ради Безпеки ООН.

Це сталося після того, як учора, 14 вересня, Рада національної безпеки Південної Кореї заявила, що Північна Корея та Росія поплатяться, якщо порушать резолюції ради.

У 2006 році, після того, як Північна Корея провела свої перші ядерні випробування та продовжувала розвивати свої ракетні програми, Рада безпеки ООН наклала на неї санкції. Росія підтримала це рішення та голосувала за посилення санкцій протягом наступних десяти років.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

15 вересня головний дипломат Південної Кореї натякнув, що Сеул може запровадити санкції проти РФ на тлі недавньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.