Південна Корея заперечує продаж зброї США для передачі її в Україну

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство оборони Південної Кореї в п'ятницю, 11 листопада, надіслало виданню повідомлення. У ньому зазначили, що між США та Південною Кореєю ведуться переговори щодо експорту зброї, а саме 155-міліметрових артилерійських снарядів для поповнення запасів Вашингтона. Головною умовою передачі цих боєприпасів є те, що США повинні виступити їх кінцевими користувачами.

Таку заяву міноборони Південної Кореї зробило після того, як напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що ці артилерійські снаряди, які збирається придбати США, будуть передані українській армії. Така домовленість, за словами WSJ, дозволила б Південній Кореї дотримуватися свого публічного зобов'язання не постачати Україні летальну зброю.

29 вересня стало відомо, що США планує придбати в Південної Кореї зброю для України, яку потім доставлять за посередництва Чехії.

Згодом президент РФ Володимир Путін звинуватив Південну Корею в постачанні Україні зброї та боєприпасів. На це президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї після того, як Путін сказав, що таке рішення зруйнує їхні відносини.

10 листопада видання The Wall Street Journal повідомило, що США збирається придбати в Південної Кореї артилерійські боєприпаси, які потім передасть Україні.