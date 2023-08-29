Південна Корея збільшила допомогу Україні у вісім разів, до $394 млн наступного року

Про це інформує Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік пакет допомоги включає 130 мільярдів вон на відбудову, 260 мільярдів гуманітарної допомоги та ще 130 мільярдів через міжнародні організації.

Також президент Юн Йоль оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних напрямків, включаючи Азійсько-тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд доларів).

В оголошенні бюджету міністерства економіки і фінансів йдеться, що збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон і забезпечити національні інтереси, такі як ланцюжки постачання, і взяти на себе відповідальність як ключового члена світової спільноти.