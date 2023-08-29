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Південна Корея збільшила допомогу Україні у вісім разів, до $394 млн наступного року

29 серпня, 2023 вiвторок
09:07
Економіка Південна Корея

У вівторок, 29 серпня, Південна Корея оприлюднила фінансову допомогу в розмірі 520 мільярдів вон для України наступного року, що у вісім разів більше, ніж цьогоріч

Про це інформує Reuters.

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік пакет допомоги включає 130 мільярдів вон на відбудову, 260 мільярдів гуманітарної допомоги та ще 130 мільярдів через міжнародні організації.

Також президент Юн Йоль оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних напрямків, включаючи Азійсько-тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трлн вон до 2 трлн вон (1,51 млрд доларів).

В оголошенні бюджету міністерства економіки і фінансів йдеться, що збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон і забезпечити національні інтереси, такі як ланцюжки постачання, і взяти на себе відповідальність як ключового члена світової спільноти.

  • 15 липня в Україну з неанонсованим візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Того ж дня він заявив про плани збільшити військову допомогу нашйі країні порівняно з минулим роком.
  • 1 серпня Сполучені Штати уклали з Болгарією та Південною Кореєю угоду про постачання Україні 155-мм боєприпасів та вже ведуть аналогічні переговори з Японією.
  • Південна Корея братиме участь у робочій групі з імплементації положень Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.
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допомога Україні
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