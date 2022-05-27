Півфіналіст Ліги чемпіонів забажав купити Луніна

Про це повідомляє OK Diario.

За інформацією джерела, "Вільярреал" хоче посилити воротарську ланку влітку. Тренерський штаб не задоволений грою Херонімо Рульї та Серхіо Асенхо.

Іспанське видання Marca раніше повідомляло, що Лунін в хороших стосунках з тренером Карло Анчелотті, але прагне регулярно виходити в основному складі, а не залишатись на лавці запасних. Тому планує знову піти в оренду або ж взагалі покинути "Реал".

"Вільярреал" завершив сезон Ла Ліги на сьомій позиції, а у Лізі чемпіонів команда вийшла в півфінал.

Лунін у "Реалі":

23-річний Андрій Лунін у цьому сезоні вперше зіграв за мадридців у чемпіонаті Іспанії з часу переходу до "королівського" клубу в 2018 році. На рахунку українця по два матчі в Ла Лізі та Кубку Іспанії.

Українець також виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

30 квітня Андрій Лунін став чемпіоном Іспанії у складі мадридського "Реалу".

9 травня український голкіпер вперше зіграв за мадридський "Реал" у чемпіонаті Іспанії

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