Про це пише Yonhap.

Зазначається, що Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що пуски були здійснені з району Сунан у Пхеньяні між 03:30 ранку та 03:46 ранку. Балістичні ракети пролетіли приблизно 550 кілометрів, перш ніж впасти в море.

Водночас комітет засудив запуски ракет й назвав їх "актом значної провокації", який завдає шкоди миру не тільки на Корейському півострові, але й у міжнародному співтоваристві. Також комітет назвав це "явним" порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Наші військові зберігатимуть стійку позицію готовності, засновану на здатності рішуче відповісти на будь-які провокації Північної Кореї", - йдеться у повідомленні JCS.

Також видання зазначає, що пуск ракет відбувся після того, як Південна Корея та Сполучені Штати провели відкриту зустріч Групи консультацій з ядерних питань (NCG) у Сеулі напередодні, щоб зміцнити зобов'язання США щодо розширеного стримування та готовності використовувати повний спектр своїх військових здібностей, включаючи ядерну зброю, для захисту свого союзника.

Що відомо про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея декілька разів випускала невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Наприклад, у листопаді 2022 року ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані. А 16 березня 2023 року за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії КНДР знову здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря.

Під час чергового запуску твердопаливної ракети середньої або великої дальності 13 квітня КНДР тестували нову балістичну ракету Hwasong-18.

Після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. 16 червня зазначалося, що вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Також у липні військові КНДР знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві. Згодом уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

Натомість ЄС засудив дії Північної Кореї, яка знову запустила балістичну ракету. Вони закликали країну відмовитися від ядерної зброї та згорнути всі ядерні програми.