Відповідну заяву опубліковано на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми, міністри закордонних справ G7, - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, та високий представник ЄС, рішуче засуджуємо нахабний запуск Північною Кореєю ще однієї міжконтинентальної балістичної ракети, що був здійснений 12 липня 2023 року, після попереднього запуску з використанням балістичних ракетних технологій 31 травня 2023 року та двох балістичних ракет 15 червня 2023 року", - йдеться у документі.

Зазначається, що Північна Корея продовжує незаконно розвивати ракетну та ядерну сфери та вдається до подальшої ескалації своїх дестабілізуючих дій. А запуски ракет створюють важкі загрози для регіонального й міжнародного миру та стабільності, та підривають глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї. За словами міжнародних представників, запуски ракет створюють важкі загрози для регіонального та міжнародного миру та стабільності, та підривають глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми знову закликаємо Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, від існуючих ядерних програм, та будь-яких інших видів зброї масового знищення, та від ракетних балістичних програм повним, незворотнім шляхом, що піддається перевірці, та повністю виконувати всі зобовязання відповідно до відповідних резолюцій РБ ООН. Північна Корея не може і ніколи не буде мати статус ядерної держави відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - наголошується у спільній заяві.

Підписанти документа закликали Радбез ООН до швидкої, потужної та об’єднаної відповіді на такі дії КНДР, та підкреслили, що "повторення грубих порушень резолюцій РБ ООН Північною Кореєю пов’язано із бездіяльністю цієї структури, оскілки певні її члени займають деструктивну позицію у випадках екстремальної тривоги". Міністри закликали всі країни-члени ООН повною мірою виконувати всі резолюції та пов’язані із ними зобов’язання.

Крім того, Північну Корею закликали долучитися до змістовних дипломатичних зусиль, та прийняти пропозиції із започаткування діалогу, які раз за разом висувають Японія, США та Республіка Корея.

"Рішення Північної Кореї надати пріоритет розвитку своєї незаконної зброї масового знищення та балістичних ракетних програм, за рахунок добробуту народу Північної Кореї, погіршує і без того важку гуманітарну ситуацію. G7 готове працювати з усіма відповідними партнерами для досягнення мети щодо встановлення миру й стабільності на Корейському півострові, та для підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у документі.

Що відомо про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея декілька разів випускала невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Наприклад, у листопаді 2022 року ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані. А 16 березня 2023 року за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії КНДР знову здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря.

Під час чергового запуску твердопаливної ракети середньої або великої дальності 13 квітня КНДР тестували нову балістичну ракету Hwasong-18.

Після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. 16 червня зазначалося, що вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Також у липні військові КНДР знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві. Згодом уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.