Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Жовтого моря
У четвер, 9 березня, північнокорейські військові повідомили, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік Жовтого моря
Про це пише південнокорейське видання Younhap.
Південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуск балістичної ракети малої дальності в бік Жовтого моря із західного портового міста Нампо на півночі.
"Посилюючи свій моніторинг і пильність, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.
- Нагадаємо, 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
- Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
- Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати "непереборну ядерну контратаку".
- Вже 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
- Сестра лідера КНДР та заступник директора Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозили Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
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