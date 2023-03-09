Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Жовтого моря

Про це пише південнокорейське видання Younhap.

Південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуск балістичної ракети малої дальності в бік Жовтого моря із західного портового міста Нампо на півночі.

"Посилюючи свій моніторинг і пильність, наші військові зберігають стан повної готовності в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.