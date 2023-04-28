Північна Македонія долучилася до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ проти України
Північна Македонія стала 36-ю країною, яка доєдналася до робочої групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України
Про це написав у твіттері голова МЗС Дмитро Кулеба.
"Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до кооперації щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - повідомив голова міністерства.
- У четвер, 27 квітня, Молдова доєдналася до групи зі створення спецтрибуналу для РФ, таким чином ставши 35 державою у ній.
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