Про це написав у твіттері голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до кооперації щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - повідомив голова міністерства.