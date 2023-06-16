Північна Македонія - Україна: букмекери дали прогноз на перший офіційний матч Реброва
Сьогодні, 16 червня, збірна України зіграє проти Північної Македонії у 3-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо. TV.
За версією букмекерів, Україна є фаворитом. На виграш нашої збірної дають коефіцієнт 2,11. Нічию оцінюють у 3,55. Перемога Північної Македонії - 4,00.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Македонія - Україна у 3-му турі кваліфікації Євро-2024.
Медіасервіс Megogo та регіональні канали "Суспільного" проведуть відеотрансляцію матчу Північна Македонія - Україна. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
Євро-2024
Кваліфікація. 3-й тур
16 червня
Північна Македонія - Україна
Скоп'є, Національна Арена "Тоше Проескі"
Початок о 21:45
Трансляція - Megogo та регіональні канали "Суспільного"
- 12 червня Україна у товариському матчі зіграла внічию з Німеччиною. Еспресо провів текстовий онлайн гри.
- Під час матчу Німеччина - Україна вболівальники провели флешмоб на знак подяки за надані ЗСУ танки Leopard.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав нічию 3:3 у товариському матчі з Німеччиною гідним результатом.
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