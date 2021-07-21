"Північний потік-2" буде на порядку денному зустрічі Зеленського з Байденом, - радник Держдепу

Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле розповів під час свого візиту до Києва в інтерв'ю "РБК-Україна".



Прибулий до Києва радник Держдепу Шолле запевнив, що українська влада в курсі всіх подробиць переговорів між Берліном і Вашингтоном.



За його словами, тема "Північного потоку-2" буде на порядку денному майбутнього візиту Володимира Зеленського в Білий дім, який, "має відбутися "дуже скоро".



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"Президент Байден заявив минулого тижня, що він обговорював "Північний потік-2" з канцлером Меркель, і він доручив своїй команді, а німці - своїй, обговорити подальші практичні кроки по проєкту. Ми і далі виступаємо проти "Північного потоку-2", але на жаль, з нашої точки зору, труба на сьогодні закінчена на 98%. Вона була закінчена на 90%, коли президент Байден зайняв свою посаду в січні", - сказав радник Держдепу.



Він додав, що Держдеп працює над тим, щоб уникнути "найгіршого варіанту": коли газопровід буде закінчено, а Україна не отримає нічого.



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"І ми з нашими німецькими друзями, як і в тісній співпраці з колегами тут в Києві, працюємо над практичними, далекоглядними кроками по підтримці енергетичного майбутнього України", - додав він.



"Буде чітка заява США та Німеччини, що Росія не може перетворювати свої енергоресурси в зброю. І що якщо вона буде це робити, їй доведеться заплатити реальну ціну. Канцлер Меркель дала чітко зрозуміти, коли вона стояла поруч з Байденом (на брифінгу, - ред.) у Вашингтоні, що Україна повинна залишатися країною-транзитером газу, і це пріоритет для всіх нас. Ми будемо шукати шлях, як це забезпечити", - запевнив представник Держдепу.

Раніше Дерек Шолле заперечив, що США змушували Україну мовчати щодо угоди по "Північному потоку-2"