У США заперечили, що змушували Україну мовчати щодо угоди по "Північному потоку-2"

Про це заявив радник Держдепу США Дерек Шолле під час візит в Київ у коментарі для "Радіо Свобода".

На запитання журналіста, чи дійсно США тиснуть на Україну в питанні домовленостей з Німеччиною по "Північному потоку-2", Шолле відповів:



"Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".



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"Радіо Свобода" також запитало в радника Державного департаменту США, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва "Північного потоку-2".



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"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність", – розповів американський чиновник.

