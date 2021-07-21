У США заперечили, що змушували Україну мовчати щодо угоди по "Північному потоку-2"
У Держдепі заперечили інформацію видання Politico, ніби змушували Україну мовчати щодо питання "Північному потоку-2"
Про це заявив радник Держдепу США Дерек Шолле під час візит в Київ у коментарі для "Радіо Свобода".
На запитання журналіста, чи дійсно США тиснуть на Україну в питанні домовленостей з Німеччиною по "Північному потоку-2", Шолле відповів:
"Ні. Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності".
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"Радіо Свобода" також запитало в радника Державного департаменту США, чи відповідає дійсності інформація, викладена в статті The Wall Street Journal – що США та Німеччина погодили перелік заходів із підтримки України на тлі фінальної стадії будівництва "Північного потоку-2".
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"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність", – розповів американський чиновник.
- Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
- На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Євросоюз має гарантувати транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЄС має можливість обмежити поставки газу "Північним потоком-2"
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