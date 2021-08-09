"Північний потік-2" добудують протягом "лічених" тижнів, - посол РФ в Німеччині
Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв заявив, що газопровід "Північний потік-2" закінчать будувати протягом кількох тижнів
Про це повідомляє Інтерфакс.
За словами Нечаєва, угода Німеччини та США не впливає на темпи роботи.
"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не повпливає на теми добудови та терміни завершення "Північного потоку-2". Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до їх повного закінчення лишаються лічені тижні", – заявив він.
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Посол Росії вважає, що домовленості Німеччини та США "не мають юридичних зобов'язань".
"Для РФ жодних конкретних зобов'язань не несе", - заявив він.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік-2" не передбачає жодних гарантій для України.
- Німеччина готова до консультацій з Україною щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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