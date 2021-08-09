"Північний потік-2" добудують протягом "лічених" тижнів, - посол РФ в Німеччині

Про це повідомляє Інтерфакс.

За словами Нечаєва, угода Німеччини та США не впливає на темпи роботи.

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не повпливає на теми добудови та терміни завершення "Північного потоку-2". Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до їх повного закінчення лишаються лічені тижні", – заявив він.



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Посол Росії вважає, що домовленості Німеччини та США "не мають юридичних зобов'язань".

"Для РФ жодних конкретних зобов'язань не несе", - заявив він.